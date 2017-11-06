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«Дженоа» объявил имя нового главного тренера

Футбол

«Дженоа» объявил имя нового главного тренера. Им стал Давиде Баллардини, который уже дважды возглавлял команду, информирует официальный сайт генуэзцев.

53-летний Давиде Баллардини руководил командой с 2010 по 2011 год, а спустя два года возглавил команду во второй раз. Предыдущим местом работы специалиста был «Палермо».

После домашнего поражения команды в генуэзском дерби от «Сампдории» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Италии в клубе освободили Ивана Юрича от должности главного тренера.

«Дженоа» (6 очков) после 12 туров чемпионата Италии располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК "Дженоа" Сообщить об ошибке
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