Жулиано: было неприятно, когда я оказывался вне заявки сборной Бразилии

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Бразилии Виктор Жулиано рассказал о своём желании быть частью национальной команды. Экс-игрок «Зенита» получил вызов на ноябрьские матчи бразильцев, но до этого был вне заявки на сентябрьские и октябрьские игры.

«Было неприятно, когда я оказывался вне заявки. С другой стороны, если это происходит, то служит дополнительной мотивацией для того, чтобы работать ещё усерднее и не оставаться в зоне комфорта. Многие игроки борются за место в сборной Бразилии, для нас это привилегия. Нужно отдаваться на полную, ведь каждый хочет стать частью этой команды», — сказал Жулиано.