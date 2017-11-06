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Жулиано: было неприятно, когда я оказывался вне заявки сборной Бразилии

Футбол

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Бразилии Виктор Жулиано рассказал о своём желании быть частью национальной команды. Экс-игрок «Зенита» получил вызов на ноябрьские матчи бразильцев, но до этого был вне заявки на сентябрьские и октябрьские игры.

«Было неприятно, когда я оказывался вне заявки. С другой стороны, если это происходит, то служит дополнительной мотивацией для того, чтобы работать ещё усерднее и не оставаться в зоне комфорта. Многие игроки борются за место в сборной Бразилии, для нас это привилегия. Нужно отдаваться на полную, ведь каждый хочет стать частью этой команды», — сказал Жулиано.

Бразилия назвала состав на матчи с Японией и Англией, Жулиано – в заявке
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК Фенербахче Виктор Жулиано
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