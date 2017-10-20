Бразилия назвала состав на матчи с Японией и Англией, Жулиано – в заявке

Тренерский штаб сборной Бразилии определился с составом команды на два товарищеских матча с командами Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября), которые пройдут в Лилле (Франция) и Лондоне (Англия) соответственно, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
В состав национальной команды вошли 25 футболистов, в числе которых и бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, ныне выступающий в «Фенербахче». Жулиано не вызывался в состав национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2018.
Состав сборной Бразилии на ноябрьские матчи с Японией и Англией:
Голкиперы: Алиссон («Рома»), Кассио («Коринтианс»), Эдерсон («Манчестер Сити»);
Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Марсело («Реал»), Данило («Манчестер Сити»), Жемерсон («Монако»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»);
Полузащитники: Касемиро («Реал»), Диего («Фламенго»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Жулиано («Фенербахче»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»);
Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифе»), Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»), Тайсон («Шахтёр»).
Ранее сборная Бразилии гарантировала себе прямую путёвку на чемпионат мира 2018 года.