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Бразилия назвала состав на матчи с Японией и Англией, Жулиано – в заявке

20 октября 2017, пятница. 17:51 Футбол

Тренерский штаб сборной Бразилии определился с составом команды на два товарищеских матча с командами Японии (10 ноября) и Англии (14 ноября), которые пройдут в Лилле (Франция) и Лондоне (Англия) соответственно, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

В состав национальной команды вошли 25 футболистов, в числе которых и бывший полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано, ныне выступающий в «Фенербахче». Жулиано не вызывался в состав национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2018.

Состав сборной Бразилии на ноябрьские матчи с Японией и Англией:

Голкиперы: Алиссон («Рома»), Кассио («Коринтианс»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Защитники: Алекс Сандро («Ювентус»), Марсело («Реал»), Данило («Манчестер Сити»), Жемерсон («Монако»), Дани Алвес, Маркиньос, Тьяго Силва (все — «ПСЖ»), Миранда («Интер»);

Полузащитники: Касемиро («Реал»), Диего («Фламенго»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Жулиано («Фенербахче»), Паулиньо («Барселона»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Виллиан («Челси»);

Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифе»), Дуглас Коста («Ювентус»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Неймар («ПСЖ»), Тайсон («Шахтёр»).

Ранее сборная Бразилии гарантировала себе прямую путёвку на чемпионат мира 2018 года.

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Источник: Федерация футбола Бразилии Сообщить об ошибке
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Сборная Англии — Футбол Сборная Бразилии — Футбол Сборная Японии - Футбол ФК Фенербахче Виктор Жулиано
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