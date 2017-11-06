Стоунс: играть у Гвардиолы — это стопроцентное удовольствие

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс признался, что получает удовольствие от игры под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Играть у Гвардиолы — это стопроцентное удовольствие. В этой команде весело играть. Когда вы выигрываете и играете в такой футбол, это трудно описать. Мы хотим сохранить победный ход и продолжать улучшать то, что мы делаем. Интересно посмотреть, в чём мы можем прибавить. Так и должна строиться хорошая команда.



Игрокам приятно, что мы установили планку на высоком уровне. Опускать её не хочется», — цитирует игрока Manchester Evening News.