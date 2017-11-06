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175 лет назад 2016
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Стоунс: играть у Гвардиолы — это стопроцентное удовольствие

Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс признался, что получает удовольствие от игры под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Играть у Гвардиолы — это стопроцентное удовольствие. В этой команде весело играть. Когда вы выигрываете и играете в такой футбол, это трудно описать. Мы хотим сохранить победный ход и продолжать улучшать то, что мы делаем. Интересно посмотреть, в чём мы можем прибавить. Так и должна строиться хорошая команда.

Игрокам приятно, что мы установили планку на высоком уровне. Опускать её не хочется», — цитирует игрока Manchester Evening News.

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Источник: Manchester Evening News Сообщить об ошибке
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