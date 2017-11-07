Мостовой: раньше у нас Халку всё позволялось, теперь – Вернблуму

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о действиях полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2). На 49-й минуте хавбек, протестуя против удаления партнёра по команде Хетага Хосонова, накричал на судью Сергея Карасёва и пытался помешать тому достать красную карточку. На 57-й минуте швед получил жёлтую карточку за удар соперника локтем, после чего произошла стычка игроков и тренеров команд.



«Думаю, КДК РФС разберётся в этом эпизоде. Можно понять Гончаренко: ты теряешь своего игрока после удаления второй матч подряд, теперь любой свисток судьи действует на нервы. Но, с другой стороны, ЦСКА в данном матче странно сетовать на арбитров. Им нужно сказать спасибо, что Карасёв не удалил Вернблума. И здесь вопрос к судьям, почему они позволяют футболистам и тренерам так с собой обращаться. Вроде бы Карасёв – опытный рефери, судил чемпионат Европы, Олимпиаду, сейчас претендует на чемпионат мира. Но терпит такое хамство. Раньше у нас Халку всё позволялось, теперь – Вернблуму», — сказал Мостовой в интервью «Известиям».

Видеообзор матча «Локомотив» — ЦСКА, включающий оба момента с участием Вернблума, доступен на канале «армейцев» в YouTube.