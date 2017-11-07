Капитан сборной Литвы попал в сферу интересов топ-клубов России и Украины

Капитан сборной Литвы Фёдор Черных в ближайшее трансферное окно может сменить клуб и оказаться в одном из ведущих клубов России или Украины. 26-летний центрфорвард, признанный в прошлом году лучшим игроком Литвы, мог сменить «Ягеллонию» на клуб РФПЛ уже летом, однако поляков не удовлетворили суммы трансферов, предложенные за лучшего бомбардира команды. Летом 2017 года Черных также активно интересовался английский «Мидлсбро».



Как сообщил источник «Чемпионата», помимо клубов из России литовца, родившегося в Москве, также хотят видеть в своих рядах два ведущих клуба из Украины.