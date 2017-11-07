Глушаков тренируется индивидуально, Фернандес работает в тренажёрном зале

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Аргентины. В общей группе отсутствуют защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Фернандес начал тренировку в тренажёрном зале, а Глушаков работает по индивидуальной программе, — передаёт корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.



Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате». Билеты на игру стоят от 600 рублей.