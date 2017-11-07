Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса не контактировал с «Халл Сити» по поводу перехода в этот клуб в январское трансферное окно, сообщает Аllnigeriasoccer.

Ранее сообщалось, что 25-летний нигерийский форвард дал устное согласие на переход в клуб Чемпионшипа, который тренирует бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, если не сумеет завоевать доверие нового главного тренера «Лестера» Клода Пюэля.

Однако источник интернет-издания сообщил, что никаких контактов с «Халл Сити» ещё не было.

Известно, что в летнее трансферное окно Муса был очень близок к переходу в стан «тигров», но в итоге остался в своём нынешнем клубе.