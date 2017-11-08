Кандидат на пост президента «Коринтианса» пообещал вернуть в клуб Роналдо

Кандидат на пост президента «Коринтианса» Андрес Санчес сообщил, что в случае победы на выборах собирается предложить бывшему нападающему команды и сборной Бразилии Роналдо высокую должность в клубе.

«Если я выиграю выборы президента клуба, то Роналдо будет работать в «Коринтиансе». Его возможную роль в клубе мы обсудили бы позже, но с такими возможностями он занял бы высокую должность. Роналдо никогда не отдалялся от «Коринтианса», а всегда содействовал клубу только с положительной стороны. Также он компетентен во всём, чем занимается», — цитирует Санчеса Estadao.

Роналдо выступал за «Коринтианс» с 2008 по 2011 год, завершив в этом клубе свою игровую карьеру.