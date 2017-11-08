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175 лет назад 2016
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Лопетеги: Мората — отличный центрфорвард, и мы очень довольны им

Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги адресовал слова похвалы нападающему команды Альваро Морате. Наставник испанцев подчеркнул, что связывает большие надежды с футболистом лондонского «Челси».

«Мората – отличный центральный нападающий, и мы очень довольны им. Кроме того, есть такие игроки, как Аспас, Морено и Диего Коста. В своё время мы примем решение», — приводит слова Лопетеги Marca.

Мората в предыдущем сезоне защищал цвета мадридского «Реала», однако был недоволен тем, что не имел соответствующей игровой практики. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не хотел расставаться с ним, но у самого игрока было иное видение ситуации.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Альваро Мората Хулен Лопетеги
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