Лопетеги: Мората — отличный центрфорвард, и мы очень довольны им

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги адресовал слова похвалы нападающему команды Альваро Морате. Наставник испанцев подчеркнул, что связывает большие надежды с футболистом лондонского «Челси».

«Мората – отличный центральный нападающий, и мы очень довольны им. Кроме того, есть такие игроки, как Аспас, Морено и Диего Коста. В своё время мы примем решение», — приводит слова Лопетеги Marca.

Мората в предыдущем сезоне защищал цвета мадридского «Реала», однако был недоволен тем, что не имел соответствующей игровой практики. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не хотел расставаться с ним, но у самого игрока было иное видение ситуации.