Озил может продлить контракт с «Арсеналом», если получит футболку с №10

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ещё может продлить контракт с командой, сообщает The Sun. Для этого наставник лондонцев Арсен Венгер должен отдать Озилу футболку с №10, которая принадлежит Джеку Уилширу. Сейчас Озил играет в «Арсенале» под №11. Кроме того, хавбек настаивает на увеличении зарплаты.

Контракт 29-летнего футболиста с лондонской командой истекает летом 2018 года, и продлевать его он не собирается. Если Озил не сменит клуб зимой, то летом будущего года сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.

Немецкий игрок перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён из «Реала» примерно за € 47 млн.