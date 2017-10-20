Озил сообщил партнёрам по «Арсеналу», что перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сообщил своим партнёрам по команде, что продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror. Контракт 29-летнего футболиста с лондонской командой истекает летом 2018 года, и продлевать его он не собирается. Если Озил не сменит клуб зимой, то летом будущего года сможет покинуть «Арсенал» в качестве свободного агента.
Ранее стало известно, что руководство лондонского клуба готово продать Озила, который хочет зарабатывать в «Арсенале» € 395 тыс. в неделю.
Немецкий игрок перешёл в лондонский клуб в 2013 году, когда был приобретён из «Реала» примерно за € 47 млн.