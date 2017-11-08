Хавбек «Селтика»: Роджерс похож на Гвардиолу, он всегда играет в свой футбол

Полузащитник «Селтика» Патрик Робертс сравнил главного тренера «кельтов» Брендана Роджерса с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Об этом футболист рассказал в интервью Sky Sports.

«Наше желание побеждать в каждом матче и не проиграть, вероятно, позволило продлить беспроигрышную серию до 63 матчей на внутренней арене. Тренер внушает нам это с самого начала. В прошлом году у нас был такой же менталитет, и мы сохранили его, что позволило добиться успеха и теперь.

В Премьер-лиге Гвардиола играет в футбол, который проповедовал в «Барселоне» и «Баварии». Роджерс похож в этом на него. Он всегда играет в свой футбол при любой возможности, даже когда мы находимся под давлением.

Мы все становимся лучше, и вы могли видеть это в матче с «Баварией». Мы время от времени контролировали игру», — сказал Робертс.