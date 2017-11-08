«Майнц» продлил контракт с вратарём, который отметился курьёзом в Бундеслиге

Пресс-служба «Майнца» объявила о продлении контракта с голкипером Робином Центнером. Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2021 года.

Центнер стал одним из главных футбольных героев в минувшие выходные благодаря курьёзному эпизоду, который произошёл в первом тайме матча 11-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1). Вратарь «Майнца», получив мяч перед своими воротами, отвлёкся и не заметил, как тот покатился ему за спину. Махнув ногой по воздуху, Центнер спохватился и сумел сориентироваться, не дав набегавшему игроку «Боруссии» забить.

Позже Центнер признался, что перепутал мяч с отметкой для пенальти.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Бундеслиги.