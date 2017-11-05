Голкипер «Майнца» рассказал, что перепутал мяч с отметкой для пенальти

Голкипер «Майнца» Робин Центнер рассказал о курьёзном эпизоде с его участием, который произошёл в первом тайме матча 11-го тура чемпионата Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

Центнер, получив мяч перед своими воротами, отвлёкся и не заметил, как тот покатился ему за спину. Махнув ногой по воздуху, вратарь спохватился и сумел сориентироваться, не дав набегавшему игроку «Боруссии» забить.

«Мяч вернулся ко мне с подкруткой. Краем глаза я видел что-то белое, и думал, что это мяч. Но это была отметка для пенальти, а мяч оказался в другом месте. Я хотел сделать передачу партнёру по команде, но не коснулся мяча и только в этот момент понял, что его нет», — рассказал Центнер.

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