Гришин — о победе юношеской сборной со счётом 6:0: реализация была очень слабой

Главный тренер сборной России U19 Александр Гришин поделился впечатлениями от матча с Гибралтаром (6:0) в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19.



«Матч сложился для нашей команды неплохо, ведь мы одержали уверенную победу. Расстраивает тот факт, что упустили большое количество голевых моментов.

Во втором тайме мы выпустили ещё двоих нападающих, стали играть по сути в пять форвардов. Хотели сделать счёт как можно более крупным, чтобы на всякий случай иметь хорошую разницу забитых и пропущенных мячей. Благодаря увеличению числа атакующих игроков нам удалось создать множество голевых моментов, однако реализация была очень слабой. Здесь сказались недостаток мастерства и волнение, однако хочу поблагодарить ребят: они старались и хотели выиграть крупнее.



6:0 – неплохой результат, качество игры меня тоже устроило. Будем работать дальше, сейчас нас ждёт два дня восстановления, после чего нужно побеждать в матче с Румынией. Тогда проблем с выходом в следующую стадию не возникнет.



Футболисты Гибралтара в некоторых моментах действовали грубо, из-за того что не успевали за нашими футболистами. Им приходилось фолить, некоторые фолы были очень жёсткими и некрасивыми. Ребята — молодцы, не стали отвечать. Мы предупреждали, что, в случае чего, арбитры не станут церемониться. Хорошо, что избежали ненужных карточек», — цитирует Гришина сайт РФС.