6 голов игроков «Краснодара» принесли сборной России U19 победу над Гибралтаром

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19. Игра прошла в городе Ираклионе (Греция) на стадионе «Панкритио» и завершилась со счётом 6:0 в пользу российской команды.

Хет-трик оформил форвард «Краснодара» Иван Игнатьев, дубль на счету его одноклубника Даниила Уткина. Ещё один гол забил тоже игрок «быков» — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.



Россия U19 – Гибралтар U19 – 6:0 (0:0)



Голы: Уткин, 15 (1:0); Игнатьев, 18 (2:0); Сулейманов, 37 (3:0); Игнатьев, 38 (4:0); Игнатьев, 73 (5:0); Уткин, 90+1 (6:0).



Россия: Сафонов, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Бородин, Губанов, Голубев (к), Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Уткин, Сулейманов, Игнатьев.

Турнирная таблица 10-й отборочной группы: 1. Россия — 3 очка (1 матч); 2. Румыния — 0 (0); 3. Греция — 0 (0); 4. Гибралтар — 0 (1).