Эльгера: у меня есть сомнения по поводу перспектив «Реала» и «Атлетико»

Экс-защитник «Реала» Иван Эльгера заявил, что обеспокоен текущей формой бывшего клуба, а также мадридского «Атлетико». «Сливочные» и «матрасники» по итогам 11 туров Примеры занимают третье и четвёртое места в Примере соответственно, а 18 ноября команды встретятся в очном противостоянии.

«У меня сомнения по поводу перспектив обеих команд. Переезд на новый стадион очень дорого стоил „Атлетико“, „Висенте Кальдерон“ был для них чем-то вроде святого места. Также беспокоюсь за „Реал“, хотя у команды и было много травмированных игроков. „Барселона“ и „Валенсия“ выглядят мощно, поэтому тот, кто проиграет дерби, может испытать сильный кризис», — цитирует Эльгеру Marca.