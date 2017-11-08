Чигринский: Роналду — эгоист, а Месси всегда думает о команде

Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский, ныне выступающий за АЕК, вспомнил время, проведённое в каталонском клубе, а также сравнил своего экс-партнёра Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Барселона» — это совершенно другой мир. Я был поражён уровнем моих партнёров по команде, таких как Месси или Ибрагимович. Быть частью такой команды — это нечто невероятное, но € 25 млн, заплаченные за меня, конечно же, давили психологически. Мне нужно было больше времени, чтобы приспособиться к команде, но я не смог этого сделать.

Роналду — хороший бомбардир, но не лучший в мире, потому что он эгоист. Месси отличается тем, что всегда думает о команде", — приводит слова Чигринского Sport.es.