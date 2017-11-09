Месси: во время свадьбы я не знал о решении Неймара перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что он до самого последнего момента не знал, что бразилец Неймар принял решение перейти из стана сине-гранатовых в «ПСЖ». Ранее экс-полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, что Неймар сообщил о своём переходе в «ПСЖ» во время свадьбы Месси в конце июня.

«Честно говоря, во время свадьбы я не знал о его решении. Вплоть до окончания тура по США мы общались на эту тему. Он говорил, что ещё не знает, какое решение лучше принять. Другие говорят, что они знали, но мы с ним разговаривали об этом до последних дней», — приводит слова Месси ESPN.

Неймар пополнил ряды «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона. Многие считают, что бразилец перешёл в парижский клуб, чтобы выйти из тени Месси и завоевать «Золотой мяч».