Хави: Неймар объявил об уходе из «Барселоны» во время свадьбы Месси

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, что экс-нападающий каталонцев Неймар сообщил о своём переходе в «ПСЖ» во время свадьбы лидера сине-гранатовых Лионеля Месси.
«Неймар объявил о своём уходе во время свадьбы Месси. Когда я спросил его, почему он принял такое решение, он ответил, что не чувствует себя счастливым в этом клубе», — приводятся слова Хави на странице Seleção Brasileira в «Твиттере».
Неймар пополнил ряды «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона. Многие считают, что бразилец перешёл в «ПСЖ» для того, чтобы выйти из тени Месси и завоевать «Золотой мяч».
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