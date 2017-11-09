Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дик Адвокат пропустит чествование «Зенита»-2007

Футбол

19 ноября накануне матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно» на стадионе «Санкт-Петербург» соберутся чемпионы России — 2007: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Илья Максимов, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.

Главный тренер «Зенита»-2007 Дик Адвокат, по данным издания «Спорт день за днём», на 10-летие первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России в Петербург прилететь не сможет. В ближайшие дни станет известно, увидят ли болельщики Фатиха Текке. Экс-нападающий «Зенита» ожидает визу для приезда в Россию.

Начиная с 16:00 чемпионы-2007 вспомнят о ярких моментах победного сезона. С 16:30 до 17:50 игроки проведут автограф-сессию для гостей стадиона. В 18:00 начнётся парад легенд — золотой состав совершит круг почёта на поле арены.

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Александр Анюков Александр Горшков Анатолий Тимощук Андрей Аршавин Владислав Радимов Вячеслав Малафеев Дик Адвокат Ивица Крижанац Илья Максимов Камил Чонтофальски Константин Зырянов Михаил Кержаков Павел Погребняк Радек Ширл Фатих Текке Юрий Лебедев
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент