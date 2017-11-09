Дик Адвокат пропустит чествование «Зенита»-2007

19 ноября накануне матча 17-го тура РФПЛ «Зенит» — «Тосно» на стадионе «Санкт-Петербург» соберутся чемпионы России — 2007: Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Илья Максимов, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.

Главный тренер «Зенита»-2007 Дик Адвокат, по данным издания «Спорт день за днём», на 10-летие первой победы сине-бело-голубых в чемпионате России в Петербург прилететь не сможет. В ближайшие дни станет известно, увидят ли болельщики Фатиха Текке. Экс-нападающий «Зенита» ожидает визу для приезда в Россию.

Начиная с 16:00 чемпионы-2007 вспомнят о ярких моментах победного сезона. С 16:30 до 17:50 игроки проведут автограф-сессию для гостей стадиона. В 18:00 начнётся парад легенд — золотой состав совершит круг почёта на поле арены.