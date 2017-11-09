Федоров: Слуцкому очень нравится в «Халл Сити», и он не встречался с Бабаевым

Журналист и комментатор Дмитрий Федоров, являющийся другом Леонида Слуцкого, опроверг информацию издания «Советский спорт», согласно которой главный тренер «Халл Сити» накануне встретился и долго вёл переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.

«То, что сейчас пишут про Леонида Викторовича в России, иногда забавно. Многие считают, что он находится в тяжелейшем положении, на грани увольнения. Вот написали, например, что якобы Слуцкий общался с директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане отеля «Славянка», но этого не было. На встрече с ним был наш общий знакомый, у которого кудрявые волосы, как у Бабаева.

Конечно, если «Халл» проиграет 10 матчей подряд, его отправят в отставку. Но это маловероятно. Ему там очень нравится. Владельцы поддерживают. Пресса поначалу хвалила, но сейчас критикует. Впрочем, без хамства и оскорблений. Ни одного негативного слова с трибун он не слышал. В социальных сетях на фоне трёх поражений появились недовольные. Но на стадионе он не сталкивался с обструкцией. Более того, фанаты его подбадривают зарядами.

Последние поражения всех напрягли, но опросы показали, что порядка 70 процентов всё равно за него. К Слуцкому пять игроков пришло на флажке, в последние дни трансферного окна. Потребовалось время, чтобы их инсталлировать в командные действия. Да, пока место «Халла» катастрофически низкое. Но открою маленький секрет. Есть оптимистическая информация от врачей команды по травмированным. Появилась надежда, что они вернутся в строй быстрее. А значит, у «Халла» уже в январе-феврале будет боеспособный состав.



Слуцкому нравятся условия работы. Не автобус, а звездолёт из фантастических фильмов. База, инфраструктура, персонал, люди — всё великолепно. Владельцы не давят. У нас во многих клубах президенты приходят и спрашивают, почему тот или иной футболист не играет. Там такого нет. По составу, тактике – ни одного вопроса. Ещё 30 матчей играть. И всё поправимо», — рассказал Федоров.