Президент «Урала»: возвращение Павлюченко — это только слухи

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию, что нападающий Роман Павлюченко, ныне выступающий за московский «Арарат», вернётся в стан уральского клуба. Форвард играл за «Урал» с 2016 по 2017 год.

«Возвращение Павлюченко в „Урал“ — это только слухи, конечно. Думаю, Рома и так свою задачу выполнил на Урале, помог. Только одно его имя уже работало на популяризацию футбола здесь. И „Урал“ ему помог, мы всем помогаем.

Подберёзкину помогли, Шатову помогли, Ерохину. Мы очень многим людям помогли и помогаем. Стараемся воспитывать. Считаю, молодым надо давать играть», — сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».