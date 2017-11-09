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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Юмтити

Футбол

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Mirror сообщает, что во время зимнего трансферного окна манкунианцы намерены укрепить оборону и француз является одной из главных трансферных целей.

Ранее Жозе Моуринью хотел видеть в своей команде Рафаэля Варана, но француз стабильно играет в «Реале» и его переход маловероятен. Именно поэтому манкунианцы нацелились на 23-ленего защитника «Барселоны».

В контракте Самуэля Юмтити прописана сумма отступных в размере € 60 млн.

Моуринью придётся продать некоторых игроков, прежде чем купить новых
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Барселона Самуэль Юмтити Трансферы
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