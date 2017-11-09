«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Mirror сообщает, что во время зимнего трансферного окна манкунианцы намерены укрепить оборону и француз является одной из главных трансферных целей.

Ранее Жозе Моуринью хотел видеть в своей команде Рафаэля Варана, но француз стабильно играет в «Реале» и его переход маловероятен. Именно поэтому манкунианцы нацелились на 23-ленего защитника «Барселоны».

В контракте Самуэля Юмтити прописана сумма отступных в размере € 60 млн.