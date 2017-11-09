СМИ: «Бавария» уволила врача после неправильного диагноза Боатенгу и Алабе

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уволил из «Баварии» доктора Фолькера Брауна, который поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе, сообщает Bild.

Отмечается, что оба игрока пожаловались на проблемы с мышцами после победы мюнхенской команды над дортмундской «Боруссией» (3:1) в 11-м туре чемпионата Германии. Салихамиджич усомнился в диагнозе Брауна и обратился к врачу Вильгельму Мюллер-Вольфарту, ранее работавшему в «Баварии».

Его диагноз кардинально отличался от диагноза Брауна. Ранее «Бавария» объявила, что 44-летний специалист покинул клуб по собственному желанию.