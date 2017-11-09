Дзагоев: это худший сезон РФПЛ, играть можно только с тремя клубами

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что в российской Премьер-Лиге можно играть только с несколькими клубами, отметив, что это худший сезон в РФПЛ.



«Я считаю, что ЦСКА играет в атакующий футбол. На моей памяти это худший чемпионат, который у нас проводился. Сейчас в футбол можно играть только с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком». С остальными ты только борешься. Ты пытаешься играть в футбол, но тебе не дают. Как говорится, и сам не гам – и другому не дам», — сказал Дзагоев в эфире телеканала «Россия 24».

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