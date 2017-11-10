Асенсио: в «Реале» меня наверняка некоторые не знали

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио признался, что не расстраивается из-за того, что не всегда попадает в основной состав. Футболист подчеркнул, что ещё достаточно молод и имеет впереди немало времени для того, чтобы добиться больших успехов.

«Мне 21 год, и я готов ко всему. Нормально, что на мои плечи не хотят взваливать тяжесть всего матча в таком клубе, как «Реал» или же в сборной Испании. Ведь есть игроки, обладающие намного большим опытом. Так что я должен двигаться вперёд шаг за шагом. В «Реале» меня наверняка некоторые не знали, когда я перешёл в этот клуб», — цитирует Асенсио Marca.