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Кака назвал двух самых сумасшедших футболистов, которые ему встречались

Футбол

Бывший полузащитник «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака, выступающий сейчас в «Орландо Сити», назвал своих соотечественников Робиньо и Марсело самыми весёлыми и сумасшедшими футболистами, которые встречались ему за карьеру.

«Назову двоих: Робиньо и Марсело. У них своеобразная манера разговаривать, выдумывать, креативить. Любую ситуацию переворачивают в шутку. Можно долго смеяться под их комментарии, если они смотрят ТВ или слушают музыку», — сказал Кака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Кака читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Минейро Орландо Сити Сборная Бразилии — Футбол ФК Реал Мадрид Кака Марсело Робиньо
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