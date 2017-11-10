Лэмпард считает, что Моуринью не будет виноват, если «МЮ» не выиграет АПЛ

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не будет виноват в случае, если по итогам нынешнего сезона манкунианцы не смогут стать чемпионами Англии.

После 11 туров подопечные Моуринью занимают в таблице АПЛ второе место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь очков.

«Моуринью — тренер, который любит побеждать, и у него есть шансы выиграть. Он отличается от Пепа Гвардиолы, отличается от Антонио Конте, у него свой путь. Если «Манчестер Юнайтед» не выиграет Премьер-лигу, то для меня это говорит о качестве игроков.

В этом году у «Манчестер Сити » очень сильная команда, у «Челси» всё ещё есть очень сильный состав. Но я действительно думаю, что «Манчестер Юнайтед» будет конкурентоспособным в конце сезона, так что посмотрим», — цитирует Лэмпарда интернет-портал Goal со ссылкой на Omnisport.