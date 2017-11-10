Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Арменией

Футбол

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года против команды Армении. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, в Ереване, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Состав молодёжной сборной России: Лещук, Рассказов, Лихачёв, Чернов, Шакуро, Ланин, Жигулёв, Зуев, Обляков, Бакаев, Мелкадзе.

Запасные: Митрюшкин, Довбня, Фомин, Чалов, Жемалетдинов, Лысов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Армения — Россия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент