Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Арменией

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года против команды Армении. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, в Ереване, начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.
Состав молодёжной сборной России: Лещук, Рассказов, Лихачёв, Чернов, Шакуро, Ланин, Жигулёв, Зуев, Обляков, Бакаев, Мелкадзе.
Запасные: Митрюшкин, Довбня, Фомин, Чалов, Жемалетдинов, Лысов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Армения — Россия.