Адамов: понимаю требования Кучука, с уверенностью принял предложение «Ростова»

Бывший игрок «Ростова» Роман Адамов, который вошёл в тренерский штаб ростовчан, в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как состоялось его назначение.

«Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить «Ростову» пользу», — отметил Адамов.

Роман Адамов будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы, а также координировать взаимодействие основной и молодёжной команд, а также «молодёжки» и детской школы.