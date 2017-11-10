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Адамов: понимаю требования Кучука, с уверенностью принял предложение «Ростова»

Футбол

Бывший игрок «Ростова» Роман Адамов, который вошёл в тренерский штаб ростовчан, в беседе с пресс-службой клуба рассказал, как состоялось его назначение.

«Перед переходом на новую работу у меня был разговор с Леонидом Станиславовичем. Я понимаю его требования и задачи, которые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на предложение. Надеюсь, что буду приносить «Ростову» пользу», — отметил Адамов.

Роман Адамов будет принимать участие в учебно-тренировочном процессе основы, а также координировать взаимодействие основной и молодёжной команд, а также «молодёжки» и детской школы.

Адамов вошёл в тренерский штаб «Ростова»
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов Леонид Кучук Роман Адамов
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