Капитан «Хапоэля Б-Ш», у которого остановилось сердце: со мной всё хорошо

Полузащитник и капитан «Хапоэля Б-Ш» Эльянив Барда рассказал о своём самочувствии после того, как в ходе тренировки у него остановилось сердце. Произошло это в результате удара мячом с близкого расстояния.

«Невероятно, сколько поддержки я получил из Израиля и Бельгии. Во время тренировки мяч попал мне в грудь. Через несколько секунд я почувствовал давление в груди, но внезапно сердечный ритм снизился, и я упал, потеряв сознание.

На первый взгляд, нет никакого физического вреда. Я чувствую себя хорошо», — цитирует 35-летнего футболиста voetbalbelgie.be.

Ранее в СМИ сообщалось, что Эльянив Барда провёл без сознания семь минут.