До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Информацию о выселении студентов на время ЧМ-2018 назвали провокацией

Футбол

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал провокацией отдельных СМИ информацию о выселении студентов из общежитий на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что студентам вузов в ряде городов, принимающих турнир, грозит массовое выселение из общежитий в начале мая. Вместо них места в общежитиях, по информации издания, займут сотрудники Росгвардии и полиции.

«Такая подача информации является очередной провокацией либерально настроенных СМИ. Их целью служит раскачивание конфликтной ситуации и социального недовольства в обществе. На самом же деле данная практика существует уже давно и широко распространена.

Есть определённые договорные отношения, когда в регионы на масштабные мероприятия приезжает большое количество гостей, местные вузы зачастую предлагают использовать для их расселения свои общежития. Поэтому я призываю всех горожан и жителей регионов России, в которых пройдут мероприятия ЧМ-2018, с уважением относиться к прибывающим гостям – не только к болельщикам, но и сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность при проведении матчей", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Лисицын: у нас есть все шансы завоевать золото ОИ
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент