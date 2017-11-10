Информацию о выселении студентов на время ЧМ-2018 назвали провокацией

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал провокацией отдельных СМИ информацию о выселении студентов из общежитий на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что студентам вузов в ряде городов, принимающих турнир, грозит массовое выселение из общежитий в начале мая. Вместо них места в общежитиях, по информации издания, займут сотрудники Росгвардии и полиции.

«Такая подача информации является очередной провокацией либерально настроенных СМИ. Их целью служит раскачивание конфликтной ситуации и социального недовольства в обществе. На самом же деле данная практика существует уже давно и широко распространена.

Есть определённые договорные отношения, когда в регионы на масштабные мероприятия приезжает большое количество гостей, местные вузы зачастую предлагают использовать для их расселения свои общежития. Поэтому я призываю всех горожан и жителей регионов России, в которых пройдут мероприятия ЧМ-2018, с уважением относиться к прибывающим гостям – не только к болельщикам, но и сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность при проведении матчей", — цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.