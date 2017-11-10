Купи билеты на матч Аргентина — Нигерия!

Во вторник, 14 ноября, сборные Аргентины и Нигерии встретятся на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.



Сборная Аргентины занимает четвёртое место в рейтинге ФИФА, уступая только Германии, Бразилии и Португалии. Команда, которая дважды становилась чемпионом мира (1978, 1986), отобралась на мундиаль в Россию, заняв третье место в квалификационном турнире КОНМЕБОЛ.

Сборная Нигерии занимает 41-е место в рейтинге ФИФА. Наилучшее достижение нигерийцев на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала (1994, 1998, 2014). Нигерия в начале октября досрочно вышла на ЧМ-2018 в России.

Билеты на матч Аргентина — Нигерия можно купить на «Чемпионате».