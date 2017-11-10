Бубнов: думаю, в дальнейшем Вернблума будут удалять за такое поведение

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился мнением о поведении полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.



«Вернблум ведёт себя агрессивно по отношению к судьям. Он не только хватает их за руки, но и оскорбляет, что видно по мимике лица. Поэтому российским судьям пора более жёстко на это реагировать, потому что подобное поведение неприемлемо ни в английской Премьер-лиге, ни в международных матчах. Кстати, Понтус в международных играх ведёт себя более корректно.



Судя по всему, судьи боятся жёстко наказывать ведущих игроков российских топ-клубов и попустительство приводит к такому поведению. Но, думаю, ситуация изменится и в дальнейшем поведение Вернблума будет приводить к жёлтым и красным карточкам. Хотя он и так жёлтые карточки получает практически в каждой игре», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

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