Месси: извинился перед Дриусси, мне неловко, что не узнал его

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сказал, что извинился перед форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси, которого он не узнал при совместном фото.

21-летний игрок сине-бело-голубых на днях побывал в расположении сборной Аргентины в Москве, где команда Хорхе Сампаоли готовится к товарищескому матчу с Россией (11 ноября). Дриусси попросил Месси о совместном фото. Лионель не узнал соотечественника, поскольку тот был в головном уборе, и принял его за фаната.



«Мне неловко, что не узнал Себастьяна, так как я знаю, кто он. Когда он подошёл ко мне, я подумал, что он один из тех парней, которые постоянно ждут, чтобы сделать фотографию со мной. Когда увидел фото в «Инстаграме», то извинился перед ним. У нас с Дриусси общие тату-мастера, раньше мы с ним переписывались», – рассказал Месси.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Себастьяна Дриусси.

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