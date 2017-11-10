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Месси: извинился перед Дриусси, мне неловко, что не узнал его

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сказал, что извинился перед форвардом «Зенита» Себастьяном Дриусси, которого он не узнал при совместном фото.

21-летний игрок сине-бело-голубых на днях побывал в расположении сборной Аргентины в Москве, где команда Хорхе Сампаоли готовится к товарищескому матчу с Россией (11 ноября). Дриусси попросил Месси о совместном фото. Лионель не узнал соотечественника, поскольку тот был в головном уборе, и принял его за фаната.

«Мне неловко, что не узнал Себастьяна, так как я знаю, кто он. Когда он подошёл ко мне, я подумал, что он один из тех парней, которые постоянно ждут, чтобы сделать фотографию со мной. Когда увидел фото в «Инстаграме», то извинился перед ним. У нас с Дриусси общие тату-мастера, раньше мы с ним переписывались», – рассказал Месси.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Себастьяна Дриусси.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Источник: ESPN GB Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол ФК Зенит Лионель Месси Себастьян Дриусси Фото
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