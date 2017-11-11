Гол Фернандеша помог сборной Португалии разгромить команду Саудовской Аравии

Сборная Португалии одержала победу в товарищеском матче над соперниками из Саудовской Аравии, игра в Визеу завершилась со счётом 3:0.



На 32-й минуте выступающий в московском «Локомотиве» Мануэл Фернандеш вывел португальцев вперёд после передачи Гонсалу Гуэдеша, а на старте второго тайма отличился уже сам Гуэдеш, автором результативного паса стал Рикарду. Незадолго до финального свистка Жоау Мариу установил окончательный результат.



Фернандеш появился на поле в стартовом составе и был заменён на 56-й минуте.