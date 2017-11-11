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Гол Фернандеша помог сборной Португалии разгромить команду Саудовской Аравии

Футбол

Сборная Португалии одержала победу в товарищеском матче над соперниками из Саудовской Аравии, игра в Визеу завершилась со счётом 3:0.

На 32-й минуте выступающий в московском «Локомотиве» Мануэл Фернандеш вывел португальцев вперёд после передачи Гонсалу Гуэдеша, а на старте второго тайма отличился уже сам Гуэдеш, автором результативного паса стал Рикарду. Незадолго до финального свистка Жоау Мариу установил окончательный результат.

Фернандеш появился на поле в стартовом составе и был заменён на 56-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 23:45 МСК
Португалия
3 : 0
Саудовская Аравия
1:0 – Фернандеш – 32, 2:0 – Гуэдеш – 52, 3:0 – Мариу – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная Саудовской Аравии - Футбол Мануэл Фернандеш
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