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Дайер: Англия неплохо сыграла против хорошо смазанной немецкой машины

Футбол

Выведший сборную Англии на товарищеский матч с соперниками из Германии (0:0) полузащитник Эрик Дайер поделился мнением о ничейном результате встречи на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне.

«Мы сыграли неплохо. В игре против такой хорошо смазанной машины были такие периоды, во время которых соперники владели мячом. Но немцы не доставили нам проблем.

Хорошие отрезки в матче удавались и нам, и я разочарован тем, что нам не удалось забить», — цитирует хавбека BBC.

Следующий товарищеский матч англичане проведут 14 ноября и сыграют со сборной Бразилии.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Эрик Дайер
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