Дайер: Англия неплохо сыграла против хорошо смазанной немецкой машины

Выведший сборную Англии на товарищеский матч с соперниками из Германии (0:0) полузащитник Эрик Дайер поделился мнением о ничейном результате встречи на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне.



«Мы сыграли неплохо. В игре против такой хорошо смазанной машины были такие периоды, во время которых соперники владели мячом. Но немцы не доставили нам проблем.



Хорошие отрезки в матче удавались и нам, и я разочарован тем, что нам не удалось забить», — цитирует хавбека BBC.

Следующий товарищеский матч англичане проведут 14 ноября и сыграют со сборной Бразилии.