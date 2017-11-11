Шац: на фарт хожу на игры «Зенита» в грязной футболке с чемпионского 2007 года

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац вспомнил о выигранном чемпионстве питерцев в 2007 году, а также сообщил, что до сих пор иногда надевает испачканную в брызгах шампанского футболку с чемпионского матча на самые важные игры клуба.

«11 ноября 2007 года помню прекрасно. У меня этот день был очень насыщенный. Я снимался в совершенно другом уголке Московской области. Чтобы успеть на матч, обратился за помощью к друзьям. На вертолёте меня доставили в Быково, а оттуда на машине мы успели прямо к самому начала футбола. Довольно долго запускали, как это всегда было на стадионе в Раменском. Ну а сам матч – это, конечно, сгусток эмоций. Всё известно по минутам: и гол с рикошета, и вознесение святого Домингеса. Ну а дальше происходил потрясающий праздник.

Я и на поле успел выбежать, и подбежать к автобусу с командой, получить в подарок золотую футболку Владислава Радимова. Мы с Владиславом не договаривались, это произошло прямо там на эмоциях. Она у меня, кстати, вся испачкана в брызгах шампанского. Все эти пятна у меня так и остались на этой футболке. Я её довольно редко использую, надеваю, когда хожу на очень важные матчи. На фарт, так сказать. День был великий, конечно. Потом смотрели по телевизору, как команда вернулась в Питер. Встреча болельщиков и тому подобное.

Такие эмоции запоминаются на всю жизнь. Между двумя чемпионствами прошло 23 года. Два разных меня видели эти золотые матчи. В первом случае – это пацан студент. А во втором уже мужик. Это долгожданная вещь. Весь город об этом мечтал. При этом оснований для этого было мало, но тем не менее эта мечта осуществилась. Это здорово», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.