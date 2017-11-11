Иско: левая нога Асенсио невероятна, мало у кого есть такое оружие

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско похвалил своего партнёра Марко Асенсио, выделив его потенциал.

«Его потенциал огромен, у Марко впереди огромное будущее. Его левая нога невероятна, мало у кого есть такое оружие, поэтому мы должны позволить ему продолжать расти, улучшаться и не забивать голову ненужными мыслями.



Мы не говорим о „Золотом мяче“ или чем-нибудь подобном. Всё, что мы можем сделать, это сосредоточиться на упорной работе и тренировках, чтобы прибавлять с каждым днём», — сказал Иско в интервью Movistar +.