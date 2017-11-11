Игнатьев: знаю, почему «Локомотив» теряет очки с клубами из нижней части таблицы

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев ответил на вопрос о главных конкурентах команды и сообщил, что знает, почему «железнодорожникам» тяжело даются матчи с соперниками из нижней части таблицы.

«Наши главные конкуренты — все команды с первого по шестое место. (Улыбается.) Не хочу выделять кого-то конкретно. Плотность в верхней части таблицы высокая. Чемпионат России непредсказуем, потому что любой коллектив из второй восьмёрки может обыграть кого-то из фаворитов.



«Локомотив» успешнее играет с сильными командами, чем с теми, кто уступает им в классе? Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чём причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как «Тосно» или «Ростов», — цитируют игрока „Известия“.