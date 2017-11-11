Ярмоленко: получается, Львов для меня — фартовый город

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал итог товарищеского матча со Словакией (2:1) и оценил шансы команды попасть на Евро-2020.

«В футболе всегда бывают обрезки. Сегодня их допускали не только мы, но и сборная Словакии. В какой-то мере сказывалось и качество поля. Оно было сегодня не совсем того уровня, которого хотелось бы. Мой гол — полностью заслуга Марлоса. Он отобрал мяч и вывел меня практически один на один с вратарём. Оставалось только забивать.

Я забил в третьем матче сборной во Львове подряд? Получается, Львов для меня — фартовый город. Но, с другой стороны, раньше у меня был очень длительный период, когда я никак не мог забить во Львове. Что за «Динамо», что за сборную. А потом, что называется, «прорвало» — я, наконец, отметился тут за свой клуб. Уже после этого начал забивать и за сборную.

Я могу сказать только одно: мы будем делать всё возможное для того, чтобы выйти на Евро-2020. Конечно, я надеюсь, что мы решим эту задачу", — цитирует игрока «Динамо Киев от Шурика».