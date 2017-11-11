«Челси» не начнёт выступать на новом «Стэмфорд Бридж» раньше 2024 года

«Челси» не начнёт выступать на новом стадионе «Стэмфорд Бридж» по крайней мере до 2024 года в связи с текущими планами перестройки арены.

В «Челси» надеялись перебраться на обновлённый стадион в сезоне-2021/22, но клуб не покинет «Стэмфорд Бридж» до 2020 года.

Снос текущего окружения стадиона планируется начать в третьем квартале 2018 года, а работы на прилегающей железнодорожной линии — в 2019 году.

Таким образом, «Челси» проведёт на своём стадионе по крайней мере два сезона после окончания нынешнего.

Напомним, что на время строительных работ на «Стэмфорд Бридж» лондонская команда планировала проводить домашние матчи на «Уэмбли».