Президент «Атлетико»: в матче с «Реалом» увидим Гризманна, которого мы все знаем

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что главный тренер команды Диего Симеоне является неприкасаемым, а нападающий Антуан Гризманн сможет проявить себя уже в ближайшем домашнем матче 12-го тура Примеры с «Реалом» (18 ноября).

«Хочу подчеркнуть, что Симеоне является неприкасаемым в качестве главного тренера «Атлетико». Игроки, тренеры, болельщики и все мы даже не позволяем себе иметь хоть какие-то сомнения относительно Диего.

Что касается Гризманна, то ему не слишком везёт в этом сезоне. Он здорово выступил в концовке прошлого сезона и всё ещё может считаться одним из трёх лучших игроков мира. Он моложе Роналду и Месси, а значит, имеет перед ними преимущество в будущем. Он, может быть, сейчас переживает не лучший момент в карьере, но убеждён, что это ненадолго. После всего, что он показывал ранее, не нужно начинать сомневаться в нём после пяти не лучших матчей подряд. В матче с «Реалом» мы увидим Гризманна, которого все знают. Он будет любим болельщиками «Атлетико» и продолжит наводить страх на оборону соперника», — цитирует Сересо Football Espana.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 13 матчах за «Атлетико» в Примере и Лиге чемпионов, забив три гола.