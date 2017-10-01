Симеоне: Гризманн избаловал «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от ничьей с «Леганесом» в матче седьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 0:0. Форвард Антуан Гризманн был заменен на 67-й минуте.
«Я думаю, что первая половина игры была довольно хорошей, особенно первые 20-25 минут. Затем мы сбавили обороты, а соперник очень хорошо оборонялся. Мы взяли одно очко, но этого мало.
Что случилось с Гризманном? Он избаловал «Атлетико», потому что всегда решал проблемы за нас. Когда он не забивает, нам становится труднее. Надеюсь, другие нападающие смогут помочь ему. Антуан подустал, и я его заменил", — цитирует тренера Мarca.
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