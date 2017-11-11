Кафельников: у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе

Олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе», — написал Кафельников в своём «твиттере».

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.