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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Кафельников: у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе

Футбол

Олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе», — написал Кафельников в своём «твиттере».

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Евгений Кафельников товарищеские матчи
Новости. Чемпионат мира 2018
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