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ЧМ-2018 - Европа
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Черчесов: с Испанией нас ждёт такой же контроль мяча от соперника, как сегодня

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1) поделился мыслями о предстоящем матче с Испанией (14 ноября) в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, сильнее ли Испания Аргентины, они разные. Но нас ждёт такой же контроль мяча от соперника, к этому надо готовиться и более качественно играть. Они так же вступают в отбор, теряя мяч, и мы иногда правильно выходили из-под давления. Это же ждёт нас в Санкт-Петербурге.

Будет ли ротация? Надо посмотреть, у кого что побаливает. Марио Фернандес пожаловался на мышцу, завтра утром его посмотрим. Глушаков получил удар по ахиллу. Из-за матча на третий день важно понять, как что работает», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Черчесов: пусть даже гол Аргентины был забит из офсайда, она на него наиграла
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Испании — Футбол Денис Глушаков Марио Фернандес Станислав Черчесов товарищеские матчи Травмы — футбол
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