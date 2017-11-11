Черчесов: с Испанией нас ждёт такой же контроль мяча от соперника, как сегодня

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1) поделился мыслями о предстоящем матче с Испанией (14 ноября) в Санкт-Петербурге.

«Не знаю, сильнее ли Испания Аргентины, они разные. Но нас ждёт такой же контроль мяча от соперника, к этому надо готовиться и более качественно играть. Они так же вступают в отбор, теряя мяч, и мы иногда правильно выходили из-под давления. Это же ждёт нас в Санкт-Петербурге.

Будет ли ротация? Надо посмотреть, у кого что побаливает. Марио Фернандес пожаловался на мышцу, завтра утром его посмотрим. Глушаков получил удар по ахиллу. Из-за матча на третий день важно понять, как что работает», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.