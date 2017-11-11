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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Месси — о матче со сборной России: всегда здорово побеждать

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой России, прошедшего в Москве на стадионе «Лужники» и завершившегося победой аргентинцев со счётом 1:0.

«Всегда здорово побеждать. Это важно и для того, чтобы обретать уверенность в себе. Нам нужно расти как команде. Мы тренируемся каждый день, отрабатываем какие-то вещи и сегодня продемонстрировали это на поле.

Поздравляю Агуэро с голом! Теперь он стал третьим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Я рад за него.

Из Москвы я отправляюсь обратно в Барселону. В сборной мне дали небольшую свободу, поэтому я не сыграю против Нигерии в Краснодаре», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Месси пропустит матч Аргентина — Нигерия в Краснодаре
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Лионель Месси Серхио Агуэро
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