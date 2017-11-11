Месси — о матче со сборной России: всегда здорово побеждать

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой России, прошедшего в Москве на стадионе «Лужники» и завершившегося победой аргентинцев со счётом 1:0.

«Всегда здорово побеждать. Это важно и для того, чтобы обретать уверенность в себе. Нам нужно расти как команде. Мы тренируемся каждый день, отрабатываем какие-то вещи и сегодня продемонстрировали это на поле.



Поздравляю Агуэро с голом! Теперь он стал третьим бомбардиром в истории сборной Аргентины. Я рад за него.



Из Москвы я отправляюсь обратно в Барселону. В сборной мне дали небольшую свободу, поэтому я не сыграю против Нигерии в Краснодаре», — передаёт слова Месси корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.