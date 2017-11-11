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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Краневиттер — о матче Аргентины с Россией: мы рады, игра получилась хорошей

Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер прокомментировал победу над сборной России в товарищеском матче (1:0), а также рассказал о впечатлениях от Москвы и своих выступлениях за «Зенит». Игра между россиянами и аргентинцами прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Мы рады. Матч получился хорошим.

В основном мы никуда не ходили на этой неделе — уж слишком тут холодно. Тренировались, а я встретился со своими знакомыми из сборной России.

В нашей сборной четыре игрока из „Зенита“, нам очень комфортно вместе. В Санкт-Петербурге я счастлив. Мы хорошо выступаем и в Европе, и в чемпионате», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Зенит Матиас Краневиттер Лужники товарищеские матчи
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