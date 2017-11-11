Краневиттер — о матче Аргентины с Россией: мы рады, игра получилась хорошей

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер прокомментировал победу над сборной России в товарищеском матче (1:0), а также рассказал о впечатлениях от Москвы и своих выступлениях за «Зенит». Игра между россиянами и аргентинцами прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

«Мы рады. Матч получился хорошим.



В основном мы никуда не ходили на этой неделе — уж слишком тут холодно. Тренировались, а я встретился со своими знакомыми из сборной России.



В нашей сборной четыре игрока из „Зенита“, нам очень комфортно вместе. В Санкт-Петербурге я счастлив. Мы хорошо выступаем и в Европе, и в чемпионате», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.